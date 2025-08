Funcionárias de restaurante se assustam com ladrão em estabelecimento

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Imagine você levantar de madrugada, para ir trabalhar. Mora longe, pega dois ônibus. Chega ao trabalho, um restaurante, onde encontra-se com colegas. Todos entram e começam a preparar o almoço. De repente, barulhos vindos do segundo andar. É um ladrão, que invadiu o estabelecimento, ainda na madrugada, e está vasculhando tudo, em busca de objetos valiosos e dinheiro.

Foi o que aconteceu, na manhã desta quarta-feira (6/8), com funcionárias do Restaurante Cantim, na esquina da Avenida Getúlio Vargas com Rua Professor Morais, no Bairro Funcionários.

"Nós chegamos e começamos a fazer a limpeza e separar os alimentos. Aí, começamos a ouvir barulhos vindos do andar de cima. Olhamos umas pras outras e percebemos que todas estavam ali. Ficamos apavoradas, pois só podia ser um ladrão”, conta a saladeira Aline Giovana, de 31 anos.

Assustadas, elas começaram a gritar por socorro. Uma chamou a polícia e todas correram para a rua. Com a chegada da Polícia Militar, ficaram mais tranquilas. Os policiais subiram no prédio, mas não encontraram ninguém. O ladrão tinha fugido, deixando para trás o segundo andar todo revirado.

Os policiais pegaram a descrição, características do suspeito e das roupas que vestia com duas funcionárias que avistaram o homem. Buscas estão sendo feitas, mas até o momento, ele não foi preso.