BH: painel do antigo prédio do Detran é entregue após anos 'escondido'

Depois de mais de uma década coberto por tapumes, devido a danos provocados pela ação do tempo e do homem, um tesouro colorido voltou, nesta segunda-feira (4/8), a enfeitar uma das mais movimentadas vias de Belo Horizonte. Trata-se do painel cerâmico “Abstrato”, do artista Mário Silésio (1913 - 1990), que adorna a fachada do antigo prédio do Detran, na Avenida João Pinheiro, no Lourdes, Região Centro-Sul. A obra de 1959, agora abriga a Corregedoria da Polícia Civil, e estava “escondida” em estado avançado de deterioração.

Por volta de 2012, o painel já estava em processo de desprendimento das cerâmicas, principalmente da parte central da obra. No mesmo ano, portanto, foi feita a cobertura, com intuito de protegê-lo até que se pudesse restaurar.

Dois anos atrás, a arte foi contemplada em um projeto do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor) da UFMG, que integra o "Programa Minas para Sempre". Em 2024 foi feita uma articulação entre o MPMG, o Cecor e a Semente - plataforma virtual de seleção de projetos executados com recursos de medidas compensatórias. O orçamento do plano ficou em R$ 1.289.000,00.

Segundo a professora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG, Alessandra Rosado, o trabalho foi feito a partir de relatórios antigos que constavam a situação do painel.

“Começamos a retirar os tapumes e vimos que havia, além das áreas com perdas, outras com risco de desprendimento. O painel também tinha uma deposição de sujidade intensa por ficar em uma área de tráfego”, conta a docente que coordenou o projeto. Além disso, ela relatou que também havia adesivos colados, manchas causadas por produtos corrosivos e fissuras.

Alessandra afirma que a restauração foi feita por uma equipe especializada e que cada cerâmica foi cuidadosamente documentada e analisada para que a recuperação garantisse a autenticidade da obra. “As áreas de perdas, com lacunas, tiveram que ser preenchidas e pintadas da mesma cor, de forma que desse a aparência do vitrificado. O processo foi feito sem agressividade para conseguir o resultado adequado”, explica Rosado.

Ela também destaca que as obras resgataram as cores do vitral, que foram modificadas pela ação do tempo, a fuligem e a poeira. “Quando os tapumes finalmente foram retirados, o painel respirou com todas as suas cores e para todo mundo poder usufruir dessa obra de arte”, comemora a professora.

Restauração ainda exige cuidado

Por outro lado, a coordenadora diz que a longo prazo o vitral ainda continua sujeito às intempéries. “O painel recebe uma insolação direta e fica em uma avenida movimentada. Passam ônibus e carros, você sente uma vibração intensa”, afirma.

Pensando nisso, a reconstrução foi feita para prevenir possíveis males. “Foram feitas ações de juntas de dilatação, espaçamento técnico entre as cerâmicas para absorver as vibrações e uso de diferentes tipos de argamassa”, descreve Alessandra.

A professora ainda ressalta a necessidade de vigilância não só no prédio como no entorno, por se tratar de uma região de muitos bens patrimoniais. “É preciso segurança para evitar pichações ou a ação de manifestações que ocorrem na avenida. Além disso, as próprias pessoas devem ajudar na preservação desse bem. Muitos que já passaram pelo edifício recordam do painel, tem uma memória afetiva, e tendo esse sentimento, você deve protegê-lo. É uma arte para todos”, comenta Rosado.

Ícone modernista

Quem também comemora a entrega do “Abstrato” é o filho de Mário Silésio, Gustavo. Em entrevista ao Estado de Minas, ele comentou que a família recebeu a notícia com satisfação. “Isso é muito importante. Meu pai, além de pintor, também era muralista e vitralista. Ele executou outros painéis em residências, clubes como o Retiro das Pedras, na Pampulha e outros lugares de arquitetura modernista”, recorda.

O artista foi um dos pioneiros da arte construtivista no estado. Nascido em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, Mário veio para Belo Horizonte, onde residiu até seu falecimento, em 1990. Seu trabalho, admirado pelos amantes das artes plásticas, é marcado pela versatilidade, traços desordenados, fortes e cores vivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Gustavo Silésio, a obra possui grande visibilidade e fica no entorno da Praça da Liberdade que “por si só, já é uma expressão cultural”. O perímetro de sua localização também é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), desde 1983. “O painel abstrato geométrico é um ícone modernista de BH. É gratificante ver as pessoas satisfeitas com a entrega em ótimas condições dentro da cidade”, conclui o filho.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice