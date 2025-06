Vapor icônico reassume posto no turismo do Velho Chico

A população de Pirapora, no Norte de Minas, comemora hoje (1º/6) o retorno do legendário vapor Benjamim Guimarães ao leito do Rio São Francisco. A embarcação, a única com máquina a vapor alimentada por lenha ainda existente no mundo, ficou parada por 12 anos e nos últimos cinco permaneceu fora d água, passando por um processo de restauração.



A solenidade de “reinauguração” do Benjamim Guimarães está marcada para as 11h, no cais do Velho Chico, com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e de autoridades estaduais e municipais, dentro das festividades dos 113 anos de emancipação político-administrativa do município preparadas pela Prefeitura de Pirapora. Na noite de hoje, também haverá show musical junto ao barco, na beira do Rio São Francisco.



Embora a reinauguração oficial aconteça agora, o vapor ainda continuará parado por algum tempo. O retorno dos passeios turísticos no Velho Chico deverá ocorrer no segundo semestre, possivelmente em novembro, após vencidas etapas burocráticas. A navegação depende também do volume de água do rio.



O Vapor Benjamim Guimarães passou por uma restauração completa, viabilizada pelo Ministério de Minas e Energia e pela Eletrobras, com verba de federal, no valor de R$ 5,8 milhões, do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Os serviços foram executados pela empresa Indústria Naval Catarinense (INC).



Depois de permanecer cinco anos “estacionado” em terra, na beira do Rio São Francisco, para a execução dos serviços de reforma, o vapor foi colocado novamente dentro d'água este ano, em 3 de maio. Devido ao peso da embarcação, 243 toneladas, a operação para o seu retorno ao leito do Rio São Francisco dependia da elevação do volume do rio. Para isso, foi necessário aumentar a liberação de água no reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, de cerca de 200m³/s para 650 m³/s. A ampliação foi solicitada pela prefeitura de Pirapora e pela Eletrobrás à Cemig.

O ministro Alexandre Silveira explicou que o projeto encaminhado pela pasta e pela Eletrobras que viabilizou a reforma do vapor, após aprovação pelo Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos, envolve também a flexibilização na operação da Usina Hidrelétrica de Três Marias, prevendo o aumento da vazão seu reservatório. A alteração visa elevar o nível do Rio São Francisco e permitir a navegação do Benjamim Guimarães, estimulando o turismo na região.



“Estamos resgatando não só a estrutura física do vapor Benjamin Guimarães, mas a história e o patrimônio que se tornou para o Brasil e para os mineiros, em especial ao povo do Norte de Minas. Mas a reforma do vapor também é importante para o setor elétrico do país, garantindo a flexibilidade da operação dos reservatórios para a geração de energia, além do uso múltiplo das águas do nosso Velho Chico", afirma Alexandre Silveira.



Na operação para colocar o icônico vapor dentro do rio, foram utilizadas boias e máquinas escavadeiras, tudo acompanhado pelos técnicos com muito cuidado. Em seguida, tiveram início os testes de “flutuabilidade” da estrutura.



Durante a revitalização, foi feita a reforma geral do vapor na parte de madeira. Foram ainda instaladas caldeira e chaminé novas, e reestruturadas partes do casco e da casa de máquinas. “O vapor está novo e muito bonito. Um orgulho não só para Pirapora, mas para toda Minas Gerais e o Brasil. Afinal, é o único no mundo ainda movido a caldeira de lenha”, comemora o presidente da Empresa de Turismo de Pirapora (Emutur), Elton Jackson.



“A recuperação do vapor representa muito para Pirapora e para a região, não só culturalmente, mas principalmente como instrumento de incentivo turístico, que mexe bastante com a cadeia econômica da nossa cidade. Depois do próprio Rio São Francisco, o vapor Benjamim Guimarães é um dos nossos principais atrativos turísticos”, avalia.



A partir da “reinauguração”, informou, a Prefeitura de Pirapora manterá contatos com a Marinha do Brasil para que seja feita uma vistoria visando à liberação dos passeios pelo rio. Também deverá ser mantido contato com o Departamento de Infraestrutura em Transportes Terrestres (Dnit) para a sinalização dos pontos de navegação dentro do leito do rio.



O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, também comemorou a reinauguração da embarcação como um momento histórico. “A entrega do vapor Benjamim Guimarães é um reencontro com a alma do povo mineiro e ribeirinho. Ele carrega memórias, histórias de fé, de luta e de esperança que navegam junto com o Velho Chico. É um patrimônio que não repousa: segue em movimento, como a própria cultura”, afirmou Leônidas.



A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) divulgou que a recuperação do vapor também contou com a participação do governo de Minas, por meio da pasta e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), em parceria com a Prefeitura de Pirapora. “As intervenções contemplaram desde a substituição do casco até a revisão completa do maquinário, passando pela recuperação da chaminé, dos camarotes, da roda de pás e de todos os sistemas que compõem sua estrutura centenária”, descreve a pasta.



HISTÓRIA



O vapor Benjamim Guimarães foi construído em 1913, pelo estaleiro norte-americano James Rees & Sons, e navegou inicialmente pelo Rio Mississipi, no país de origem. Na sequência, veio para o Brasil, onde, por alguns anos, percorreu o Rio Amazonas, sendo transferido para o São Francisco em 1920.



Na segunda metade da década de 1920, a empresa Júlio Guimarães adquiriu a embarcação e a montou no porto de Pirapora, onde recebeu o nome de “Benjamim Guimarães”, uma homenagem ao patriarca da família proprietária da empresa. A partir de então, o vapor passou a fazer contínuas viagens ao longo do Rio São Francisco e em alguns dos seus afluentes.



O Benjamim Guimarães foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em 1985. Durante décadas, foi um importante meio de transporte para mercadorias e passageiros, conectando comunidades ribeirinhas e promovendo o comércio e a troca cultural. A cada viagem entre Pirapora e Juazeiro (BA), trecho de 700 quilômetros em que o Rio São Francisco é navegável, ele se tornava um elo entre o passado e o presente, transportando não apenas pessoas, mas também tradições e memórias.



A partir da década de 1980, o Benjamim Guimarães passou a ser usado para passeios turísticos, com ponto de partida e de chegada em Pirapora. Com problemas em sua caldeira e outras avarias, o vapor parou de navegar em 2013. O processo de recuperação ficou muito tempo parado devido à falta de dinheiro. Somente em setembro de 2024 a revitalização foi viabilizada e agilizada Ministério de Minas e Energia e pela Eletrobras.



PESO ECONÔMICO



O retorno do vapor Benjamim Guimarães ao Rio São Francisco representa a expectativa da volta de muitos visitantes a Pirapora e de movimento na economia local, avalia o diretor de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Prefeitura de Pirapora, Adélio Brasil Filho.



Ele afirma que a interrupção dos passeios da embarcação acarretou uma perda de 60% no turismo local, prejuízo que o município espera superar com a revitalização do barco. “O vapor tem atrelado a ele a Orquestra Sinfônica Jovem, o turismo de fim de semana, aquele turista que vem para a praia por causa do vapor. É o convite aberto para que as pessoas venham à cidade. Só de falar que vai voltar, a cidade já respira outros ares”, afirma Adélio.



O diretor do Patrimônio Histórico e Cultural de Pirapora salienta que, além da reforma da embarcação, deverão ser feitas obras de melhoria no cais (no píer) junto ao Rio São Francisco para facilitar o acesso dos turistas. Também deverá ser realizada uma capacitação dos integrantes da tripulação do vapor – mestres e pilotos – pela Capitania dos Portos de Minas Gerais.



Segundo Adélio Brasil Filho, os passeios no Velho Chico só devem ser retomados em novembro. Porém, antes disso, a antiga embarcação vai movimentar o fluxo de turistas na cidade, aposta. “Antes (do passeios), o vapor será aberto à visitação. A orquestra sinfônica já voltará a se apresentar mensalmente”, disse. Os espetáculos da orquestra sinfônica no vapor serão iniciadas neste mês de junho, informou. “Todo o turismo (em Pirapora) é atrelado ao vapor. E nós vamos incentivar esse turismo”, conclui Adélio.