BH: TRF-6 faz parceria com 'ônibus do bem' para acolher expatriados dos EUA

O Benzão-Ônibus do bem, iniciativa que oferece acolhimento à população em situação de rua em Belo Horizonte, passa a integrar a rede de ações sociais do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em Belo Horizonte. O projeto atuará no atendimento dos expatriados dos Estados Unidos, que chegam à capital mineira, muitas vezes, após meses de cárcere, maltratados, sem documentos, sem trabalho e sem destino.

O presidente do TRF-6, desembargador Vallisney Oliveira, formalizou o convênio entre a justiça federal de Minas Gerais durante uma reunião realizada esta semana. O Benzão também passará a integrar o projeto “PopRuaJud”, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem à frente, em MG, a desembargadora federal Luciana Pinheiro e que leva atendimento jurídico a pessoas em situação de rua.

Criado pela advogada Vanessa Castro, o Benzão é um projeto do Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-PróVida). O ônibus do bem disponibiliza vestiário com água quente, cadeira para serviço de barbeiro e consultório para atendimento psicológico e jurídico à disposição dos acolhidos pelo projeto.

O IDL-PróVida também atua no fornecimento de aulas de reforço para jovens infratores, de máscaras de proteção para profissionais e atendentes que atuam em ambientes de extrema pobreza e na campanha Direito de Brincar, que arrecada brinquedos para o Natal de crianças carentes.