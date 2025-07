Vanessa Castro e o BenzÃo, o Ônibus do Bem

A advogada Vanessa Castro se formou na Faculdade de Direito da UFMG, a Vetusta Casa de Afonso Pena, em 1990. É uma orgulhosa mineira, que nasceu em Belo Horizonte, mas teve grande parte da infância e adolescência em Lambari, no Sul de Minas, já que seu pai, cirurgião, escolheu ser médico de interior. É neta do lendário Mário de Castro, ídolo do Atlético, até hoje dono da maior média de gols por partida do mundo, que acabou sendo craque também na Medicina, após se formar na UFMG.



O pioneirismo sempre rondou a vida de Vanessa, já que sua avó foi a primeira mulher a se formar em odontologia pela UFMG nos anos 30. O sonho de ser diplomata levou Vanessa a se formar em direito e se dedicar a línguas. Fala fluente inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Mas a afeição a Minas e a família escantearam os planos junto ao Itamaraty, tendo se dedicado, nos últimos 30 anos, a advocacia em diversos grandes escritórios mineiros e ao tabelionato.



Dinâmica e sempre disposta a ajudar ao próximo, Vanessa se encontrou na música e no trabalho beneficente. Na música é absolutamente eclética. Sua playlist vai de Sepultura a Tchaikovsky e inclui samba, blues, jazz, MPB, forró, rock e música africana. Duas experiências marcantes foi assistir, por acaso, a um show da cantora africana Fatoumata Diawara em Como, na Itália, nos fundos de uma construção medieval e participar de um workshop com o guitarrista de jazz americano Stanley Jordan.



Tal qual para Jordan, para Vanessa música é uma linguagem universal que tem o poder de conectar pessoas. Não é à toa que dedica horas semanais, como contralto do coro Artelux. E no campo beneficente assumiu, em 2020, a direção executiva do Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-Pró-Vida), onde se dedica a uma jornada diária à frente de projetos sociais importantes, como o projeto “Benzão – O ônibus do bem”, que acolhe moradores de rua de BH, com banho, barbeiro, atendimento advocatício, assistencial e psicológico.



Fornecimento de aulas de reforço para jovens infratores, fornecimento de máscaras de proteção para profissionais e atendentes que atuam em ambientes de extrema pobreza e a campanha Direito de Brincar, que arrecada brinquedos para o Natal de crianças carentes, são alguns dos outros projetos que Vanessa dirige à frente do IDL-Pró-Vida. Tendo o humor como sua principal característica, o que move as ações dessa advogada que trocou o direito pela ação social é a vontade de ajudar. Crítica feroz do conformismo e da passividade, defende que não basta usar frases de efeito ou criticar o status quo nas redes sociais como a maioria faz atualmente nos famosos “grupos de redes sociais” – é preciso agir. Nem todo mundo pode estar na linha de frente, mas todos podem contribuir. Convicta que o mundo muda é com ações concretas, Vanessa sabe que nada é fácil, mas tudo é possível quando há vontade, coragem e fé.