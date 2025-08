Reitora da UFMG sobre mudança da Stock Car: ‘Para nós foi um grande alívio’

A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida, comentou sobre a mudança de local da corrida de Stock Car, deste ano, de Belo Horizonte para Curvelo, na Região Central de Minas, durante entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa, nesse sábado (2/8).





“Para nós foi um alívio muito grande. A comunidade acadêmica toda é contra, não a Stock Car, como eu tenho dito sempre, mas a realização (da corrida) naquele espaço. Temos dito, desde o início, que aquele não é um espaço para se fazer um evento dessa natureza e os estudos mostraram isso”, afirmou.





O circuito da corrida na capital era no entorno do estádio do Mineirão, ao lado da universidade.





“Sofremos muito no ano passado, o impacto foi enorme. Perdemos pesquisas, tivemos que retirar todos os animais do Hospital Veterinário e da Escola de Veterinária porque era impossível aguentar aquele barulho. Só mantivemos lá aqueles animais que não poderiam ser removidos. Tivemos problemas nas pesquisas na área de peixes, de leite - em que somos referência no Brasil. Tentamos blindar os biotérios do som, mas não conseguimos. Tivemos perda de matrizes”, elencou a reitora.





Segundo ela, a UFMG gastou mais de R$ 1 milhão para tentar mitigar os impactos da corrida no ano passado.





