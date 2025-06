Vídeo: motociclista bate em placa de sinalização de obra e cai em buraco

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motociclista, que não teve a idade divulgada, caiu em um buraco ao bater contra uma placa de sinalização de obra da Copasa na cidade mineira de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha.

O acidente aconteceu nessa sexta-feira (6/6) e foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver a moto bater de frente com a placa de sinalização amarela na rua Lopes de Souza, no bairro João Lino. Com o impacto, o condutor é arremessado para frente.

Pedestres se aproximam para ajudar a vítima, que consegue se levantar sozinha. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.

Em conta, a Copasa informou que a manutenção na rua estava devidamente sinalizada. “A Companhia lamenta o acidente e esclarece que o motociclista ignorou a sinalização”, divulgou.



Em nota, a Copasa ainda informou que, na última quinta-feira (5/6), uma equipe esteve no local para realizar uma manutenção operacional e que o recapeamento da via foi concluído na sexta-feira (6/6).