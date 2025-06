Shopping de BH terá vacinação contra gripe nesta quinta (5/6)

A iniciativa, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é mais uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal e a proteção da população contra os casos mais graves da doença. E, até o momento, já foram aplicadas mais de 728 mil doses da vacina contra a gripe.

Desse total, cerca de 328 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para o cálculo da cobertura vacinal: crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias (34%), idosos com 60 anos ou mais (56,6%) e gestantes (24,7%). Belo Horizonte alcançou 51,2% de cobertura, sendo que a meta é de 90%.

O imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.



Vacinação em todas as regionais





Além do Shopping Oiapoque, as doses também seguem disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras.

Os endereços e horários de funcionamento desses locais podem ser consultados no portal da prefeitura da capital mineira.