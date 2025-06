Estado de Minas lidera ranking de sites produtores de conteúdo em MG

O Estado de Minas lidera o ranking mais recente divulgado pela Comscore que mostra o número de visitantes únicos de sites de notícias em Minas Gerais. Ao todo, o em.com.br teve 28,9 milhões de usuários. O segundo, terceiro e quarto lugares tiveram 11,7, 7,7 e 4,1 milhões de visitantes, respectivamente.



O levantamento, divulgado neste mês, revelou ainda que os Diários Associados, grupo do qual faz parte o EM, também alcançou mais uma marca importante: a segunda colocação no Brasil na categoria News Information.



O resultado comprova o crescimento constante dos Diários Associados, que, em menos de um mês, subiram duas posições no mesmo recorte, relativo à informação noticiosa. Em outubro de 2024, o grupo estava na sétima posição; em janeiro deste ano, subiu para o sexto lugar; e, em março, ocupava a quarta colocação. Com o resultado do último recorte divulgado, o grupo alcança o segundo lugar no top 5 nacional, à frente de veículos como UOL e R7.



Luiz Mendes, diretor de Estratégias Digitais dos Diários Associados, acredita que os números são consequência de um esforço coletivo. “É o resultado do direcionamento estratégico que a empresa tem adotado”, afirma. “Não conseguimos um resultado como esse se não for por meio do trabalho em equipe.”



Ele conta que o crescimento passa por diversas áreas, desde estratégias de Search Engine Optimization (SEO) e aprimoramento da usabilidade dos sites ao envolvimento das redações: “São várias ações que só acontecem se a empresa estiver engajada nesse objetivo”.



Ranking da categoria News Information da Comscore referente ao mês de abril de 2025



1º lugar: Globo Notícias

2º lugar: Diários Associados

3º lugar: MSN

4º lugar: UOL Notícias

5º lugar: R7 Notícias