Dupla se passava por técnico de telefonia e roubou mais de 400kg de cabos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) apreendeu cerca de 400 quilos de cabos de fios de cobre usados em serviços de uma rede de telefonia, no início da tarde desta sexta-feira (30/5).

O material furtado estava no compartimento de carga de um carro, parado na BR-259, na altura do distrito de Independência, no município de Resplendor, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com o registro policial, o veículo foi parado após a corporação receber uma denúncia de furto de cabos em Ipatinga na manhã desta sexta-feira (30/5). Dois suspeitos foram presos em flagrante.

Ao serem abordados, a dupla confessou o crime. Eles afirmaram que se passavam por técnicos de telefone para furtar os fios de cobre sem levantar suspeitas. No entanto, nesta manhã, um funcionário da empresa notou a movimentação dos suspeitos e acionou a polícia.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, em resplendor. O material apreendido também foi encaminhado para a unidade.