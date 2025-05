BH: em 24h, noiva recupera alianças que esqueceu em banheiro de shopping

Duas irmãs protagonizaram uma verdadeira história de cinema nesta quarta-feira (28/5). Nas vésperas de se casar, a noiva Laura Araújo, de 29 anos, acabou perdendo as alianças da cerimônia, que foram esquecidas, nessa terça feira (27/5), no banheiro do Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Em meio ao desespero, a irmã da noiva, Bárbara Araújo, de 32 anos, recorreu às redes sociais para tentar encontrar os anéis. Para a felicidade das duas, as jóias foram recuperadas, 24 horas depois da publicação.

“Se você é de Belo Horizonte, e esteve no Pátio Savassi hoje e encontrou uma sacola da 'Vivara' no banheiro, por favor, devolva!! São as alianças de casamento da minha irmã. O casamento é sábado (31/5) e ela está desolada. Ajudem a compartilhar pra tentarmos encontrar. Eu tenho fé que a pessoa que encontrou guardou e está esperando essa mensagem pra devolver”, diz a publicação de Bárbara, feita no fim da tarde dessa terça-feira.

A noiva, Laura Araújo, foi à loja da Vivara realizar a troca da numeração dos anéis e, em seguida, usou o banheiro do shopping, onde esqueceu a sacola com os objetos. Bárbara conta que ao dar falta dos anéis, a irmã retornou imediatamente à cabine que usou, mas a sacola já não estava mais lá.

Depois de procurar exaustivamente, mobilizando inclusive funcionários do estabelecimento, Bárbara resolveu mobilizar mais pessoas por meio das redes sociais. Com 24 horas de publicação, uma pessoa entrou em contato com Bárbara, dizendo que estava com os anéis e que iria retornar ao shopping para devolvê-los.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"De inicio, até achei que era pegadinha, as pessoas julgaram tanto, disseram que os anéis já teriam sido vendidos no centro, e tantos outros comentários negativos", conta Bárbara. A irmã mais velha da noiva identificou a pessoa que estava com as alianças pelo nome de Leila. "Ela recebeu a publicação através de uma amiga, e imediatamente me procurou. Super atenciosa, disse que levou com ela justamente porque queria devolver em mãos. A internet é poderosíssima quando usada para o bem", declarou Bárbara.

*Estagiária sob a a supervisão do subeditor Humberto Santos