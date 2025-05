Blitz busca conscientizar motociclistas sobre prevenção de acidentes

Uma blitz educativa mirou motociclistas no final da manhã desta terça-feira (27/5) no cruzamento da Avenida Brasil com Avenida Afonso Pena, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A ação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR), Superintendência de Mobilidade (Sumob) e BHTrans faz parte do encerramento da campanha Maio Amarelo e tem como objetivo conscientizar um dos públicos mais vulneráveis no trânsito sobre comportamentos seguros e prevenção de acidentes.

Segundo a gerente de Educação para a Mobilidade da BHTrans Maria Augusta Gatti, durante todo o mês de maio, a prefeitura da capital organizou ações e abordou motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas com o objetivo de conscientizar a população sobre um trânsito seguro.

“A ação de hoje é exclusiva para motociclistas, pois nós entendemos que eles são muito vulneráveis nos trânsito. Nós tivemos, só no ano passado, 75 vítimas fatais de motociclistas em Belo Horizonte. Então, todos os dias nós reforçamos com eles a necessidade de ter mais cuidado, de trafegarem com segurança, de respeitarem as leis de trânsito, de utilizarem os equipamentos e também de sair de casa com planejamento, com bastante calma, para que eles possam produzir essa pacificação no trânsito. O mais importante é preservar a própria vida”, explicou Maria Augusta.

O motociclista Igor Araújo, de 26 anos, foi parado pela blitz e teve a oportunidade ainda de usar um óculos de realidade virtual que simula como é dirigir alcoolizado.

“Acho que a prefeitura tem que se preocupar mais no nosso trânsito mesmo, é estressante demais. É tenso ver como é que é a vida de quem dirige embriagado. Eu perdi meu pai por conta de embriaguez no trânsito, perdi um grande amigo por conta de embriaguez no trânsito, então é uma situação bem séria”, disse o motociclista.



Além das ações nas ruas da capital, a campanha do Maio Amarelo também promove palestras em empresas durante a semana. “Estivemos nas ruas, nas escolas com os nossos programas e reforçamos a importância da educação, da preservação da vida e do cuidado no trânsito. Que não se utilize fones de ouvido e que tenha atenção totalmente voltada para o ato de transitar pela cidade”, disse a gerente de educação.