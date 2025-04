Manifestação une cilistas, corredores e ambientalistas no domingo, 27/4

No próximo domingo (27/4), ciclistas, corredores e ambientalistas se unirão em uma grande manifestação em defesa da Serra do Rola Moça, uma área de preservação de grande importância. O ato ocorrerá no Mirante dos Veados, localizado na Estrada para Casa Branca, em Ibirité, na RMBH, a partir das 9h. Os manifestantes protestam contra a expansão da mineração e a abertura de estradas irregulares dentro do parque.

Estarão presentes o grupo Rola Moça Resiste, o Coletivo Toca e outros coletivos ambientais. Ciclistas e corredores de diversas regiões também participarão, percorrendo trajetos de seus bairros até o Morro dos Veados, passando por trilhas e vias do próprio parque, como forma de protesto e ocupação consciente do território.

No mesmo dia, haverá uma caminhada com concentração no Centro Integrado de Operações do Rola Moça, a partir das 6h45, com saída prevista para às 7h15, com destino à manifestação no Morro dos Veados.

Paulo Roberto Alves da Silva, ciclista e membro do grupo Corrida Serra do Rola Moça Trail Run, fala sobre a urgência de movimentos como este e a importância do local: "Estamos muito preocupados com a ameaça de mineração dentro do Parque Estadual do Rola Moça. A serra abriga o Ribeirão Catarina, que abastece nossa região, e é rica em cachoeiras, matas de sempre-viva e diversas espécies de fauna e flora. É uma área essencial para a água, o clima e a vida na Grande BH", alerta.

Entenda a situação e o que querem os manifestantes

A empresa Mineração Geral do Brasil (MGB) firmou um contrato com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Governo do Estado em junho de 2023.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) prevê o descomissionamento das barragens B1 e B2 da Mina de Casa Branca, localizada na zona de amortecimento do parque, com a retirada de cerca de 840 mil toneladas de material.

Além disso, o TAC propõe a realização de 1.715 viagens de caminhão por mês ao longo de cinco anos para transportar os rejeitos. Ou seja, no final do período, serão aproximadamente 3 milhões de toneladas de material.

Em relação a essa inconsistência, no início deste mês, moradores de Casa Branca e Brumadinho, na RMBH, acionaram a Justiça de Minas Gerais para impedir o retorno da atividade da MGB no Parque Estadual Serra do Rola-Moça.

Estrada

Além da retomada da mineração, os manifestantes são contra a construção de uma estrada que facilitará o tráfego dos caminhões de carga. Segundo ambientalistas, a intervenção viola a legislação federal, que proíbe atividades econômicas e minerárias em áreas de conservação integral.

Ofélia Lúcia Pedrosa Bhering, moradora da Aldeia da Cachoeira, estará presente no ato. Ela comentou sobre a estrada: “Se a estrada for construída, será pior do que isso. Hoje, sem a mineração, já existem muitos acidentes e mortes de animais na pista. Imagine quando ela for construída. Teremos problemas de trânsito e tráfego na serra, riscos para a fauna e para o riacho Santa Catarina, que circula aqui na Aldeia, além dos danos à flora com a construção dessa nova estrada para o escoamento do minério”, reclama.

Em suas redes sociais, na terça-feira (8/4), a deputada federal Duda Salabert comentou sobre a estrada: “Absurdo! Querem enfiar goela abaixo uma estrada para escoar minério no meio do Parque do Rola Moça. Sem estudo, sem debate, com aval do MP e com RICARDO SALLES, o ex-ministro motosserra de Bolsonaro, representando a mineradora.”







