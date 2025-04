Suposta infestação de escorpiões esvazia Praça da Assembleia em BH

Uma suposta infestação de escorpiões na Praça Carlos Chagas, conhecida como Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, afastou o público do parque. A Prefeitura da capital fez vistoria na praça nessa quarta-feira (9/4) e negou a infestação.

Segundo as babás Tereza Rotheia, de 45 anos, e Andreza Castro, de 35, no início da semana, começaram a circular nos grupos de mensagens denúncias de que havia uma infestação de escorpiões na praça, principalmente na área do playground, mas as duas afirmaram que nunca viram o animal por lá.

“Venho para a praça quase todos os dias há um ano e nunca vi nenhum escorpião. A prefeitura esteve aqui ontem, levantou o tablado da área de brinquedos e não viu nenhum escorpião. Eu acho que é uma mensagem antiga, sobre uma infestação antiga, e que compartilharam de novo essa semana”, afirmou Tereza.

As babás ainda afirmaram que, desde que a notícia sobre a suposta infestação se espalhou nos grupos de mensagens, a praça está vazia. “Entre 9h e 10h já tem muita gente normalmente, mas tem uns dias que a praça está vazia. O pipoqueiro disse que se não resolvesse a questão (da suposta infestação), vai atrapalhar a renda dele”, afirmaram as babás.

A autônoma Julia Nogueira, de 36 anos, também confirmou que recebeu as mensagens sobre a infestação, mas que nunca viu nenhum animal peçonhento na praça. “Eu acho improvável ter escorpião por aqui, porque temos muitos pombos na praça e aves são predadoras naturais de escorpiões”.

Sobre o esvaziamento da praça, Júlia acredita que a mudança de temperatura também influenciou na quantidade de pessoas na rua. “Hoje está mais tranquilo mesmo, mas acho que o frio pode ter afastado as pessoas também”.

Em nota, a PBH informou que uma equipe de zoonoses esteve na praça nessa quarta-feira, pela manhã, para realizar uma vistoria e que nenhum escorpião foi encontrado. Além da inspeção, os agentes distribuíram panfletos informativos para o reforço dos cuidados.

Um idoso, que não quis se identificar, disse que não recebeu as mensagens sobre a suposta infestação, mas que pegou o panfleto da prefeitura e, agora, está evitando andar com o cachorro pelo gramado e não senta mais em bancos da praça para não ser picado.

Limpeza e manutenção

Na manhã desta quinta-feira (10/4), uma equipe de limpeza esteve na praça. Tereza contou que é raro ver alguém fazendo a limpeza do local e que costuma ficar muito sujo. “Por ser uma praça de frente para a assembleia, acho que deveria ser mais cuidada”.

Já Júlia chamou atenção para a manutenção do playground. “Precisa dar manutenção nos brinquedos. Muitos deles estão quebrados e o piso emborrachado está todo rachado. Precisa de cuidado”.

Piso emborrachado do playground da praça está rachado em diversas partes Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A babá Viviane Souza, de 54 anos, afirmou que a quantidade de moradores em situação de rua na praça prejudica a circulação. “É uma praça muito boa, que contribui para o crescimento das crianças. Fazemos piqueniques e confraternizações aqui, é ótimo. Mas está ficando difícil de conviver”. Viviane também confirmou que recebeu as mensagens sobre a infestação de escorpiões, mas que nunca viu o animal na praça.

Orientações contra escorpiões

Segundo a prefeitura, a principal orientação é manter os locais sempre limpos, livres de entulhos, restos de alimentos ou outros materiais que possam servir de abrigo para escorpiões e outros animais sinantrópicos, como caixas de gordura e esgoto mal vedadas e frestas em paredes.

Em caso de acidente com escorpião, a vítima deve ser levada o mais rápido possível para o Hospital João XXIII, hospital de referência para acidentes com animais peçonhentos, que fica na Avenida Alfredo Balena, 400, Belo Horizonte.

Os pedidos de vistoria devem ser feitos no Portal de Serviços, por meio do PBH APP ou pelo 156.