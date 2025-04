Museu na Praça da Liberdade reabre agenda de observações astronômicas

A partir deste sábado (5/4), o Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento UFMG volta a abrir suas portas para as tradicionais Observações Noturnas e Solares, que estavam suspensas desde novembro de 2024 devido às condições climáticas desfavoráveis. Com telescópios de última geração e a orientação de especialistas, o público terá a oportunidade de explorar o universo de forma distinta e educativa, observando desde o brilho da Lua até as complexidades das nebulosas e dos aglomerados estelares.

As atividades acontecem aos sábados e domingos, oferecendo aos visitantes uma experiência de contato visual com o cosmos. Aos sábados, das 19h às 20h45, será realizada a observação noturna, com a possibilidade de visualizar a Lua em sua fase crescente, a Nebulosa de Órion e o aglomerado de estrelas NGC 4755, conhecido como "Caixinha de Joias".

Já no domingo, das 11h às 12h30, é a vez da observação solar, uma experiência para conhecer melhor o Sol.

Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento UFMG Reprodução/UFMG

De acordo com Filipe Andrade, doutor em física e assistente de astronomia do museu, as observações são uma forma de aproximar o público de fenômenos celestes. "O telescópio amplia nossa visão, revelando muitos objetos e detalhes que, a olho nu, são invisíveis. Além disso, o Terraço Astronômico oferece uma experiência acessível, mesmo em meio à poluição luminosa da cidade, permitindo uma boa observação do céu", afirma.

Para participar, os interessados devem retirar ingressos gratuitos no site do Espaço do Conhecimento. As vagas são limitadas, com grupos de até 15 pessoas por vez, e a entrada será permitida por ordem de chegada, respeitando as condições meteorológicas. Caso haja chuvas intensas, a atividade poderá ser cancelada.

As observações noturnas e solares são uma ótima oportunidade para pessoas todas as idades se encantarem com o céu e aprenderem mais sobre os mistérios do universo. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, então, é importante ficar atento aos links para retirada de ingressos, que são disponibilizados semanalmente no site do museu.



Informações:

Evento: Retomada das Observações Noturnas e Solares no Espaço do Conhecimento UFMG

Data: A partir deste sábado (5/4)

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG - Praça da Liberdade, 700 - Funcionários, Belo Horizonte/MG

Observação Noturna: sempre aos sábados (19h às 20h45) - 105 vagas disponíveis

Observação Solar: sempre aos domingos (11h às 12h30) - 90 vagas disponíveis

Público: todos as pessoas a partir de 6 anos

