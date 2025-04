Fotógrafo mineiro morto em Paris terá cerimônia de despedida nesta sexta

A família do fotógrafo mineiro Flávio de Castro, morto em Paris, na França, em dezembro de 2024, realizará uma cerimônia de despedida na Paróquia Nossa Senhora das Candeias, na cidade de mesmo nome, na Região Central de Minas Gerais, nesta sexta-feira (4). Em seguida, as cinzas serão depositadas em um túmulo da família no Cemitério São Francisco de Assis.

A mãe de Flávio, Marta Maria de Castro, convidou amigos e parentes para uma cerimônia aberta na igreja, que será realizada às 16h. De acordo com Marta, no local será feita a encomendação da alma do filho, que morreu em dezembro na capital francesa e teve o corpo encontrado no Rio Sena em janeiro. A cremação ocorreu no cemitério Père-Lachaise na última terça (25/3).

“Agradecemos todos que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada e Deus abençoe”, disse, em nota.

Natural de Campo Belo, Flávio desembarcou em Paris em 1º de novembro para assistir a um casamento junto com Lucien Esteban, seu sócio em uma empresa de fotografia de eventos, a Toujours, em Belo Horizonte.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele ficou desaparecido entre 26 de novembro de 2024, quando devia ter embarcado de volta ao Brasil, mas perdeu o voo depois de cair no Rio Sena e ser resgatado, até o dia 4 de janeiro deste ano, quando seu corpo foi novamente encontrado dentro do mesmo rio.