Proteção em nome da lei

Ótima notícia para a proteção dos “tesouros” do nosso estado, onde há acervos centenários, monumentos barrocos e uma vastidão de bens imateriais. A Comissão de Defesa do Patrimônio Cultural da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais (OAB-MG) fortalece suas ações, estreita os laços com instituições federais e estaduais e abre um canal de comunicação com a sociedade, para denúncias. Segundo o presidente da comissão, advogado e historiador Afrânio Viana de Souza Júnior, este novo tempo amplia horizontes, a exemplo do empenho para a criação da primeira Delegacia Especializada em Roubo, Furto e Dano ao Patrimônio Histórico, no país.



“Atualmente, as agressões ao patrimônio cultural são denunciadas na Delegacia Especializada em Investigação contra o Meio Ambiente. Com uma delegacia especializada, como estamos propondo às autoridades, certamente esse tipo de delito, incluindo furto de imagens, ataque a templos religiosos e outros atos de desrespeito, será coibido. Delegacias criadas para atendimento a idosos e mulheres indicam esse caminho como eficaz. A pessoa pensa duas vezes antes de cometer o crime”, diz Afrânio.



Com mais de 250 subseções no estado, a OAB-MG, presidida pelo advogado Gustavo Chalfun, aposta na tecnologia para se conectar aos mineiros. Quem quiser relatar alguma agressão, vandalismo, pichações, degradação ou roubo de bens culturais já pode enviar mensagem para a Comissão de Defesa do Patrimônio Cultural, no e-mail denuncia.patrimoniocultural@oabmg.org.br. No instagram (@patrimoniohistorico.oabmg), a entidade também interage com a comunidade. “Além das ações institucionais, estamos presentes nas redes sociais, compartilhando ações com o público. O instagram é uma plataforma importante para disseminação de informações e engajamento com a sociedade”, diz o advogado. E mais: “Esse trabalho incansável reflete o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil para proteger e preservar o patrimônio cultural, missão de extrema relevância para Minas”.



Parcerias



Mais um ponto fundamental nas iniciativas – “em busca de soluções para problemas referentes ao patrimônio cultural e histórico”, conforme ressalta Afrânio, se encontra na parceria com instituições e órgãos públicos e privados. A cooperação ocorre a partir do diálogo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), instituições privadas e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG) . “Queremos caminhar juntos, todos juntos, e não isoladamente. Com o CAU-MG, por exemplo, estamos finalizando um acordo para atuação conjunta na salvaguarda de nosso rico patrimônio cultural.”



Outra frente de atuação da comissão se dirige à realização de eventos, simpósios, seminários e cursos, sempre com o objetivo de aumentar a conscientização e a proteção do patrimônio cultural mineiro. “Ao longo de suas atividades, a comissão tem demonstrado um trabalho de integração e forte receptividade por parte das instituições parceiras, permitindo avançar em diversas pautas de relevância para a preservação do patrimônio. O sucesso tem sido notável, com boa acolhida por todos os envolvidos. Vemos que a sociedade reconhece a importância das iniciativas para a manutenção da nossa história e cultura”, garante o advogado e historiador, Afrânio Viana.



Na lista das novidades, está em estudo a criação de um curso na Escola Judicial, em parceria com o TJMG, dirigido aos juízes. O objetivo é repassar informações importantes para nortear as decisões dos magistrados em processos relativos ao patrimônio cultural.

Artesãs homenageadas...



Cipotânea, na Zona da Mata, presta uma bela homenagem às artesãs. Escultura, na praça central, recria uma mulher dedicada ao trabalho em palha de milho, atividade tradicional que atravessa décadas. Conforme a prefeitura local, o monumento foi concebido para reconhecimento e valorização da cultura do município, que tem 5,5 mil habitantes e fica a 239 quilômetros de BH.

...Em praça pública



Obra do artista Felipe Rodrigues, de Piranga, também na Zona da Mata, o “Memorial em homenagem às artesãs” traz à tona uma história de talento, criatividade e perseverança. Tudo começou na década de 1940, quando o padre Geraldo das Mercês ensinou o ofício a pessoas de Cipotânea, então considerado o município mais pobre da região. Com o tempo, a atividade mudou o quadro econômico local e centenas de famílias começaram a viver, como ocorre até hoje, do artesanato de palha de milho.

PAREDE DA MEMÓRIA

Na próxima quarta-feira (19/3), será comemorado o Dia de São José, patrono da Igreja Católica, pai adotivo de Jesus, protetor das famílias e dono de uma legião de devotos em Minas. No distrito de Itatiaia, em Ouro Branco, na Região Central do estado, os fiéis fortalecem as orações para ter de volta a imagem de São José (foto), do século 18, furtada, em 1994, da Matriz Santo Antônio. Na época, foram levadas, pelos ladrões, 21 peças e encontradas apenas três – até hoje. Não há notícia do paradeiro de 18, incluindo o São José, informa Wilton Fernandes, presidente da Associação Sociocultural Os Bem-te-vis de Itatiaia. “Valei-nos, São José! Não perdemos jamais a esperança”, diz Wilton.

Raízes de JK

O pesquisador Petr Polakovic, da República Tcheca, estará em BH no próximo dia 22, às 10h, para palestra na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG), em BH. Depois da capital, ele irá ao Serro e a Diamantina em busca de informações sobre as famílias Nepomuk (Nepomuceno) Kubícek (Kubitschek), principalmente sobre Jan Nepomuk Kubícek, bisavô materno do ex-presidente do Brasil, ex-governador de Minas e ex-prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. Natural da região da Boêmia, Jan chegou ao Brasil por volta de 1835 e se estabeleceu no Serro. Na palestra, Petr Polakovic apresentará seu livro “Emigração das terras tchecas para o Brasil no século XIX”. O IHGMG fica na Rua Guajajaras, 1.268, perto da Praça Raul Soares. Telefone: (031) 3212-4656.

Festa da Goiaba

Marcada para os dias 4, 5 e 6 de abril, vem aí a tradicional Festa Cultural da Goiaba de São Bartolomeu, em Ouro Preto. À frente da 28ª edição, está a Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares (Adaf) do charmoso distrito. Já com a mão na massa, a turma do “vilarejo mais doce” da região prepara os produtos artesanais, a exemplo da goiabada cascão, que conquistaram o título de patrimônio imaterial do município. A mudança na data da festa, realizada sempre no final de semana mais próximo do 21 de abril, se deve, desta vez, à junção com o feriado da Semana Santa.

Força do patrimônio

Dados de 2024 divulgados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) mostram que, dos seus 853 municípios, Minas tem 840 (98%) com legislação municipal de proteção ao patrimônio. Em 2021, eram 802. Segundo as autoridades, o avanço significativo decorre de política pública estruturada e contínua, com destaque para a transferência do ICMS Patrimônio Cultural. Mecanismo de fomento mantido pelo governo de Minas, via Secult e Iepha, ele incentiva os municípios na criação e aplicação de legislações próprias para a preservação do patrimônio – tanto para o tombamento como para conservação e promoção. Com o Centro Histórico tombado pelo Iepha desde 2016, Grão Mogol recebe o repasse do ICMS Patrimônio Cultural.