Uberaba suspende aulas em escola devido a risco de desabamento do telhado

Um mês após a interdição de quatro salas de aula da Escola Municipal de Uberaba, devido ao risco de desabamento do telhado, todas as aulas foram suspensas até sexta-feira (14/3).

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram ao local e constataram que parte das cerâmicas das paredes da escola está se soltando com facilidade, o que pode gerar acidentes.

"Recebi denúncias de pais de alunos mais uma vez. Já havia visitado a escola no mês passado, após os problemas no telhado, e ontem (12/3) retornei ao local, solicitando a paralisação das aulas até a resolução do problema nas paredes", afirmou o vereador Túlio Micheli (PSDB).

"Não se trata de uma interdição da escola"

Em nota, a Secretaria de Educação de Uberaba informou que as aulas na Escola Municipal Uberaba estarão temporariamente suspensas nesta quinta-feira (13/3) e sexta-feira (14/3) para a realização de uma manutenção emergencial no prédio.

"Ressaltamos que não se trata de uma interdição da escola, mas de uma medida preventiva para garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Os serviços necessários já estão em andamento, e as atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 17/2. Nenhum aluno será prejudicado, pois as aulas suspensas serão repostas dentro do calendário escolar, sem impacto no aprendizado dos estudantes", concluiu a nota.