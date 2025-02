Veja a previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26/2), a previsão meteorológica indica Belo Horizonte com céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas ocasionais, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 19ºC e a máxima é estimada em 30°C. A Defesa Civil municipal ainda prevê umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

A quarta-feira em Minas

Nesta quarta-feira (26/2), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável e chuvas típicas de verão no Sul e Triângulo Mineiro, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas seguem elevadas dentro do esperado para essa época do ano. Nos próximos dias, a tendência é de tempo estável com predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o estado.

A temperatura máxima no estado é de 37ºC no Norte mineiro. A mínima registrada é de 13ºC no Sul de Minas.