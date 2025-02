Idoso morre rezando em igreja que ajudou a construir em Minas

Nelson Souza de Almeida, de 86 anos, teve um infarto e morreu na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele rezava o terço com um grupo, no dia da padroeira dos Enfermos (11/2), Nossa Senhora de Lourdes.

O idoso morava no bairro Jardim Noronha. Nelson participou desde a fundação da comunidade católica (1997) e foi Ministro da Eucaristia. Ele foi supervisor por mais de dez anos na antiga indústria Alpargatas, em Pouso Alegre, entre as décadas 1970 e 1980.

Pessoas rezavam com ele, antes da Missa dos Enfermos, que seria às 9h. Testemunhas contam que ele perdeu os sentidos. Uma mulher percebeu que ele tinha passado mal e pegou água para ele.

O Samu foi acionado por volta de 8h50, para atender a um desmaio de idoso. Ao chegar ao local, médicos e socorristas atenderam ao quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe médica fez manobra de reanimação para tentar salvar o aposentado. Eles constataram a morte do idoso, às 9h55.

A missa de corpo presente foi realizada em seguida, junto com a Missa dos Enfermos. Membros da igreja contam que ele sempre participou das celebrações ao longo dos 28 anos da comunidade.

"Sempre estava sorrindo, ficava feliz de estar lá. Ele morreu no dia da padroeira e no lugar que tanto amava", lembra a amiga e coordenadora da comunidade, Maria Marta da Silva. Ele foi sepultado nesta quarta-feira (12/2), no município.

Nelson e a fundação da comunidade

Tio Nelson, como era conhecido, ajudou na fundação da comunidade dos bairros Jardim América e Jardim Noronha. Marta conta que ele e um amigo (falecido) eram responsáveis por rezar o terço na comunidade, quando a igreja ainda nem existia. As celebrações começaram nas casas.

A primeira missa foi em junho de 1997, na Escola Polivalente. Os membros da comunidade compraram um terreno e Nelson foi um dos que ajudou na construção. "Ele era incansável no apoio para a construção da capela, ajudou em tudo e inauguramos", lembra ela.

Ele foi importante para realizar um sonho da comunidade. A compra e translado das imagens de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadete, direto da cidade de Lourdes, na França, local de aparições da Virgem Maria. Quem as trouxe foi um religioso pavoniano, a pedido de Nelson.

"Nelson pediu doações de casa em casa, até comprar e trazer essa imagem. No dia da entronização da imagem na capela, ele rezou em francês, língua da cidade da aparição de Maria, em Lourdes. Ele estava muito feliz e realizado."

A participação dele na comunidade foi em celebrações e na caridade. "Sempre foi muito bom, ajudou muitas pessoas. Ia buscar alimento para o Seminário Claretiano, que passou por Pouso Alegre. Era doce e sorridente."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Para a amiga, "ele morreu numa casa (igreja) que ele ajudou a construir, fazendo o que gostava que era rezar. Ele sempre chegava mais cedo para rezar, por isso tinha ido antes nesse dia da padroeira". (Nayara Andery/ Especial para o EM.)