Já são 13 o número de vítimas do mecânico de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que recebia carros para reparos e os vendia sem o conhecimento dos proprietários, que eram enganados.





Segundo o delegado Rafael Boechat, no início, eram sete vitimas, que criaram um grupo de WhatsApp. Mas, depois do início das investigações, foram encontradas mais seis vítimas e o delegado acredita que esse número subirá ainda mais.





Em um dos carros, o bem foi recuperado e restituído à vítima. A expectativa do delegado é que outros veículos sejam, também, encontrados.





O caso





O mecânico é investigado pela Polícia Civil (PCMG) por apropriação indébita de veículos, que eram vendidos a terceiros. Ele recebia os carros para consertá-los, enganava os proprietários e os vendia, sem o conhecimento dos donos. Ele foi indiciado por estelionato.





A oficina está localizada em Contagem, na Grande BH. A primeira denúncia foi feita por uma bióloga, de 33 anos, dona de um Renault Logan. Ela só descobriu que o homem havia colocado seu carro à venda quando viu o anúncio nas redes sociais.





Segundo a bióloga, o mecânico tinha tentado vender seu carro, mas ela viu o anúncio e o retirou do ar. “Isso fez com que os interessados em comprar o veículo fossem atrás dele. A partir disso, ele passou a me ligar, e me chamou para conversar".





Foi quando a mulher decidiu registrar queixa. A partir da denúncia, a polícia descobriu outras vítimas do mecânico. Por exemplo, um casal que estava interessado em um carro, e chegou a fazer uma proposta, incluindo outro veículo, um Ford Ka, na transação.

Se condenado, o suspeito pode cumprir pena de até cinco anos de prisão.

