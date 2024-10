Moradores de Belo Horizonte e Nova Lima que estiverem precisando de ajuda para resolver problemas na Justiça agora podem solicitar o serviço, gratuitamente, pelo celular. O Núcleo de Assistência Jurídica (Naj), da Faculdade de Direito da Milton Campos, conta com um novo canal de agendamento do projeto, que visa garantir o acesso dos serviços jurídicos à população.

A consultoria e orientação é aberta à toda comunidade dos dois municípios, mas a assistência é destinada a quem não tem condições de arcar com o valor de um advogado particular. Por isso, é necessário que o interessado leve algum comprovante de renda – além do CPF, identidade e comprovante de endereço.





Professor orientador do núcleo, Bruno Carvalho ressalta a dupla finalidade da iniciativa. "O Naj tem uma relevância gigantesca. Além de gerar impacto social na comunidade, surge como oportunidade de estágio para os estudantes de direito."





O atendimento deve ser agendado pelo número (31) 98801-3799, somente por mensagens, com retorno em até três dias úteis.

Depois, o serviço é dividido em dois tipos de causas. As cíveis às quintas-feiras, das 13h30 às 16h, – entre direito de família, sucessões, direito do consumidor, questões relativas a conflitos de vizinhos, bens, posse e propriedade e outros. Já as demandas para direito do trabalho são atendidas às segundas e quintas-feiras, no mesmo horário.





Os casos são acompanhados na própria instituição por alunos do 7° período, na reta final da graduação em direito e que estagiam no Naj.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Endereço: Rua Senador Milton Campos, 202 – Vila da Serra, Nova Lima

Telefone: (31) 98801-37-99 (Whatsapp)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa