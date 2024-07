Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas, Belo Horizonte tem um alívio no calorão a partir desta segunda-feira (1/7). De acordo com a empresa de meteorologia Nottus, julho deve concentrar os episódios de frio em Minas Gerais no inverno.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês começa com um leve declínio nas temperaturas máximas na capital, que chegam a 26°C nesta segunda. Já a temperatura mínima registrada foi de 15,5°C, às 6h, com sensação térmica de 3,3°C, de acordo com a Defesa Civil de BH.

No restante do estado, a previsão indica que o primeiro dia do mês deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba.

De acordo com o Inmet, as regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce também têm céu parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

No Norte de Minas, os termômetros podem bater os 32°C nesta segunda-feira.