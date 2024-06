Um jovem de 19 anos foi preso em casa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (25/6) em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, suspeito de cometer estupro virtual contra um adolescente no Distrito Federal (DF).

A instituição policial mineira diz que a operação realizada ocorreu em apoio às diligências feitas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Um adolescente que mora no DF procurou ajuda após sofrer ameaças de divulgação de vídeos íntimos em seu círculo social. A polícia não deu outros detalhes sobre a dinâmica do crime.

Segundo a PCMG, o rapaz vinha sendo investigado há dois anos. Durante a operação nesta terça, os policiais apreenderam o celular dele. A polícia informou que, no aparelho, foi encontrado conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, mas não explicou se essas mídias referem-se possivelmente a outras vítimas do jovem de 19 anos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional de São João Del-Rei, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem pediu mais esclarecimentos à PCMG, mas não houve retorno até o fechamento da publicação.