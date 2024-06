No cruzamento da Rua dos Astecas com a Avenida Francisca Gregory, há um córrego canalizado, com cerca de 2 metros de profundidade

Um homem morreu ao passar mal no volante e jogar o carro em um córrego no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, na tarde desta quinta-feira (20/6). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua dos Astecas com a Avenida Francisca Gregory.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo caiu em córrego de 2 metros de profundidade.

Os militares que atenderam á ocorrência tentaram reanimar a vítima ao constatar sinais de parada cardiorrespiratória, mas sem sucesso. Um médico do SAMU confirmou o óbito.

Policiais militares que estiveram no local relataram que havia apenas o condutor dentro do veículo, mas não souberam definir a dinâmica do acidente. A perícia foi acionada para investigar o caso.