A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu uma caminhonete que pertence à Fundação Nacional do Índio (Funai) na MGC-12, na altura do km 331, em Senhora do Porto, Região do Rio Doce, nessa segunda-feira (10/6). Os policiais averiguaram que o veículo, modelo MMC/L200 Triton, não estava licenciado.

A abordagem ocorreu durante uma operação policial. De acordo com a ocorrência, a caminhonete era emplacado no estado do Mato Grosso.

Os militares realizaram consulta no sistema informatizado da polícia e confirmaram que o veículo da Funai estava trafegando sem licença.

De acordo com o registro, o último licenciamento emitido pelo Detran-MT do exercício 2021, sendo que foi feita a remoção do veículo. O licenciamento atrasado é considerado uma infração gravíssima. A circulação com o Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) vencido é estritamente proibida, com multa aplicável no valor de R$ 293,47. O motorista recebe sete pontos na CNH, que corre o risco de ser suspensa.

A reportagem entrou em contato com a Funai e aguarda retorno.