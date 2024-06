Mais de um terço das cidades mineiras estão em alerta para o tempo seco nesta terça-feira (11/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos 329 municípios dos 853 do estado apresentam umidade relativa do ar entre 30% e 20%.







O alerta identifica que o estado pode ficar 30% abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que classifica como ideal 60%. O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo afirma que esse tempo seco deve se prolongar ao longo da semana, principalmente na região centro-sul do estado e no Triângulo Mineiro.

O instituto recomenda beber bastante líquidos e evitar o desgaste físico nas horas mais secas, tal como evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes.





Confira quais são as áreas afetadas no estado:





Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Central Mineira

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa