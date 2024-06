Trinta e seis mil pessoas receberam a vacina monovalente contra a COVID-19, em Belo Horizonte. O novo imunizante, disponível desde maio na capital mineira, protege contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5. Para receber a dose, a pessoa deve fazer parte do grupo prioritário (confira a lista ao fim da matéria) e ter recebido a última dose há, pelo menos, três meses.





No momento da aplicação, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de imunização para que seja feita uma avaliação da situação vacinal. Além disso, aquele que for receber a dose não pode ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





É recomendável, ainda, que as pessoas imunocomprometidas apresentem medicamentos em uso, resultados de exames, receitas médicas ou relatórios/declarações médicas. Já as puérperas devem apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

Confira quem pode se vacinar contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5



Pessoas com 60 anos ou mais;

Gestantes;

Puérpera (45 dias após o parto);

Imunossuprimidos;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores;

Indígenas;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas privadas de liberdade ( 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas em situação de rua.





Vacinação de crianças





Os imunizantes contra a COVID-19, incluindo a da vacina monovalente da farmacêutica Moderna, que foi atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5, foram incorporados ao calendário básico de vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Por isso, a disponibilização das doses ocorre independentemente de campanhas em andamento e de acordo com a situação vacinal.





Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.