Uma equipe de mineiros retornou nesse domingo (19/5) a Belo Horizonte após uma jornada de resgates de animais no Rio Grande do Sul, testemunhando as cenas da catástrofe climática no estado. Era madrugada de sexta-feira (17/5), quando o veterinário Rafael Paschoalin, de 43 anos, se juntou a amigos e à esposa, utilizando três caminhonetes e um barco abastecidos de arrecadações.







Eles chegaram a Mathias Velho, bairro de Canoas, na tarde de sábado (18/5), com um grupo de quatro veterinários, uma estudante e mais cinco voluntários. Tratava-se de uma ação para arrecadar dinheiro para a viagem. Várias pessoas conseguiram se mobilizar, ajudando com medicação, roupas, ração e outros itens.





“A gente foi direto e sem saber direito por onde icomeçar. Fizemos os resgates em Mathias Velho, um bairro mais complicado e perigoso. Tivemos que entrar escoltados por causa das facções”, afirmou Rafael.

Equipe de mineiros ajuda a resgatar animais no RS Reprodução/Arquivo pessoal





Com os abrigos excedendo o número de cães, a equipe conseguiu ajudar a construir na cidade, onde a força das águas também causou o rompimento de um dique, um espaço que pudesse acolher o maior número possível de animais. E levou algumas aves para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde os mineiros puderam ficar hospedados.





“Muitos voluntários da cidade nos receberam, então conseguimos ficar hospedados na universidade e recebemos lanche e almoço de pessoas que estavam ajudando. Mas o cenário era bruto, a gente saía às 10h e voltava às 18h, sem comer”, diz o veterinário.

Ele assistiu a cenas impressionantes. “Vimos coisas horríveis, como um cachorro se alimentando de outro”, conta. Rafael conseguiu retornar a Minas com um ganso, uma pata e galinhas.





Minas pode receber animais resgatados do Rio Grande do Sul





Um dos grandes problemas para a adoção de animais em outros estados é, principalmente, o transporte. Assim, a campanha nacional de adoção, realizada por deputados federais da bancada animal, pode viabilizar a vinda de alguns deles para Minas. Brasília foi o primeiro lugar a receber cães resgatados.

O deputado federal Fred Costa (PRD) afirmou que 6 mil pessoas já se manifestaram para adoção. “Vamos verificar qual dessas são de BH e Região Metropolitana e ver quais podemos trazer”, afirma.







Também acrescenta que "haverá uma reunião com médicos veterinários para uma logística de transporte, zelando a segurança em relação aos animais, que passaram por traumas imensos por causa da tragédia". “Espero que consigamos fazer em duas ou uma semana”, completa.



Quem tiver interesse em adotar, pode acessar a página Adote um pet do RS, onde há um formulário para cadastro e um link para entrar em um grupo do WhatsApp. No site, também é possível cadastrar animais resgatados para chegar a seus donos no Rio Grande do Sul.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata