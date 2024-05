Rodney Alves Miranda foi condenado a 28 anos, 5 meses e 10 dias de prisão em regime fechado por espancar o filho de 2 anos e nove meses, David Roger Alves da Silva, até a morte em julho de 2017. O caso aconteceu na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A defesa do réu e quatro testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira (20/05) no Fórum Lafayette, na capital mineira. O homem pode recorrer da decisão.



Durante a sessão de julgamento, Rodney negou o crime e afirmou que estava dormindo com a criança na cama e, ao acordar assustado, sem querer, deu uma cotovelada na barriga do menino. O homem declarou que as lesões no tórax e nas outras partes do corpo da criança foram resultado da tentativa dele dar os primeiros socorros para reanimar o menino, que teria ficado desacordado com o golpe. Segundo Rodney, ele tem o sono profundo e que sempre acorda "articulando de forma exaltada".

Rodney, que já foi preso por tráfico de drogas, teria discutido com a mãe do menino, Naiane Stefany Silva de Souza, no dia da morte do filho. Segundo ela, o ex-companheiro preferia estar na rua usando drogas que em casa com ela e os filhos. O homem teria mandado Naiane embora e terminado o relacionamento dos dois. Ela informou à Justiça que Rodney fez uso de cocaína na data. A mulher também foi indiciada por homicídio culposo, sem intenção de matar, pois sabia das agressões ao filho e se omitiu.

O laudo da necropsia apontou que a criança morreu por hemorragia interna em decorrência de traumatismo toracoabdominal contuso. As investigações apontaram que o garoto já tinha sido medicado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Belo Horizonte com traumatismo craniano, possivelmente, por agressões sofridas.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos