O medo de enchentes é recorrente entre moradores de cidades da Grande BH às margens do Rio das Velhas.

O Estado de Minas visitou áreas de Sabará, Santa Luzia, Nova Lima e Raposos e ouviu relatos de luta e de medo a cada aproximação do período chuvoso.

Outra notícia de hoje é que um mineiro foi eleito o melhor provador de café do mundo. O jovem, natural de Três Pontas, no Sul de Minas, venceu a competição, realizada em Chicago, nos Estados Unidos.

E, uma ação contra sonegação ocorreu no Centro-Oeste de Minas. A operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal mirou empresários mineiros do setor de transporte de bebidas que movimentaram R$ 137 milhões.

Jovens se perdem em serra e são resgatados

Dois jovens, de 22 e 14 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ao se perderem na Serra do Lenheiro, em São João Del-Rei, no Campo das Vertentes, na tarde desse domingo (12/5). Os jovens frequentavam um local para orações e não conseguiram retornar.

Bombeiros realizam parto de emergência no Dia das Mães

Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, realizaram um parto de emergência de uma mulher de 23 anos neste domingo (12/5). A solicitação aconteceu em plena noite do Dia das Mães por meio de uma chamada ao número de emergência da Corporação, o 193.

Trinta e dois bairros de BH e região ficarão sem água na quarta-feira

A Copasa informou nesta segunda-feira (13/05) que moradores de 32 bairros de Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana podem ficar sem água nesta quarta-feira (15/5). Na capital mineira, ao menos 13 bairros estão com previsão de intermitências, já em Vespasiano e Ribeirão das Neves o número chega a 18.

Associação de abrigo de cães e gatos faz vaquinha para não fechar

A associação Cão Viver funciona em Contagem, na Grande BH, e realiza trabalhos voluntários voltados para o acolhimento, cuidado e doação de cães e gatos abandonados ou com tutores de baixa renda, desde 2003. Para evitar o encerramento das atividades, uma campanha de arrecadação de fundos foi criada por meio da plataforma vaquinha on-line.

Previsão do tempo em MG: frente fria vai afetar o estado?

A frente fria prevista para os próximos dias deve fazer com que os termômetros registrem até 5°C a menos em algumas regiões do Brasil, mas Minas Gerais não será atingida. A previsão para o estado indica apenas que as temperaturas elevadas dos últimos dias podem sofrer um declínio a partir de quarta-feira (15/5).