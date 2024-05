A Polícia Civil (PC) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, investiga a morte de pelo menos dez gatos por arma de chumbinho. Eles foram encontrados em uma residência no bairro Cartafina, na semana passada. Denunciantes afirmaram aos policiais que o número de animais representa mais da metade dos gatos da ‘colônia’. Ninguém foi preso.

No mesmo bairro, no último dia 5 de maio, uma gata perdeu os movimentos das patas ao ser ferida na coluna, o que também foi provocado com um tiro de chumbinho. O animal passou por cirurgia na terça-feira (7/5) no Hospital Veterinário da Uniube (HVU). A felina foi encontrada ferida, por uma mulher, dentro de um bueiro, localizado em via pública. O responsável por atingir o animal com o tiro de chumbinho não foi identificado pela polícia. Esse caso também é investigado pela PC de Uberaba.