Uma mulher, de 39 anos, ficou ferida ao cair de um brinquedo em um parque de exposições de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite desse sábado (11/5).





A mulher estava na atração chamada Super Himalaya, e, segundo testemunhas, o mecanismo que segura cada pessoa teria se destravado. Ela foi lançada ao solo, bateu a cabeça e desmaiou na sequência.

Outras testemunhas relataram para o registro policial que a mulher soltou as mãos do brinquedo devido à sua empolgação e acabou arremessada.

A vítima, que teve vários cortes no rosto, cabeça, mãos, ombros e joelhos, foi socorrida, inicialmente, em posto médico montado no parque. Em seguida, ela foi encaminhada para atendimento no Pronto Socorro municipal.

A vítima foi submetida a exames, entre eles de tomografia, que descartaram qualquer tipo de fratura ou lesão.



A mulher recebeu alta na manhã desse domingo (12/5).





A organização do Fenacafé, evento que estava ocorrendo no parque de exposições no momento do suposto acidente, não emitiu posicionamento sobre o mesmo.