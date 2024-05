Douglas Ribeiro, de 22 anos, sofreu uma queda nas pedras do Pontal do Atalaia e foi arrastado por uma onda no dia 27 de abril

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, informou na manhã deste sábado (11/5) que uma equipe do SOS Resgate encontrou o corpo do turista mineiro Douglas Ribeiro, de 22 anos, que desapareceu no mar da cidade.

A vítima sofreu uma queda nas pedras do Pontal do Atalaia e foi arrastado por uma onda no dia 27 de abril. De acordo com Jorginho mergulhador, especialista em resgates por afogamento, Douglas estava próximo à Ilha do Farol.

A família o reconheceu pela bermuda que ele estava vestindo e que aparece em fotos e vídeos feitos no dia do incidente. O corpo foi encaminhado para o IML de Cabo Frio.