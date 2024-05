Uma senhora de 64 anos apresentando quadro de surto psicológico deixou sua casa e saiu vagando pelas ruas de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais, até entrar em uma mata e sumir, sendo salva na tarde dessa sexta-feira (10/5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi montada uma grande operação de busca pela idosa, contando com bombeiros de Governador Valadares, em apoio ao batalhão do CBMMG em Ipatinga.

A mulher estava na área rural do município, na região conhecida como Cocais. "Após a chegada da guarnição de bombeiros ao local da ocorrência, foi coletado informações junto a militar do CBMMG e com os familiares ali presentes", afirma a corporação.

"Foi informado que a senhora havia saído na quinta (9/5) à tarde e não havia retornado a sua residência, aparentando estar em quadro de surto psicótico. A guarnição de Busca e Resgate fez os planejamentos, escolhendo iniciar os trabalhos de busca pelo último ponto em que a vítima havia sido vista. Dessa forma, foi lançado o semovente (cão) Argos que, valendo-se do venteio (farejamento) e do rastreio conseguiu, em poucos minutos, localizar a vítima", informaram os bombeiros.

Ainda segundo o CBMMG, a vítima apresentava estava desorientada e desidratada. A mulher foi encontrada descalça e tinha um terço enrolado na mão. Diante do seu quadro de saúde debilitado, foi levada ao hospital de Coronel Fabriciano para cuidados médicos.