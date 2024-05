Moradores de três prédios, duas casas e ocupantes de dois galpões precisaram ser evacuados depois que uma carreta tanque tombou despejando 30 mil litros de combustíveis em um bairro residencial em Viçosa, na Zona da Mata mineira, na noite dessa sexta-feira (10/5).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o tombamento ocorreu próximo a um posto de abastecimento que receberia a carga no Bairro de Fátima, por volta das 14h40, quando a corporação recebeu uma chamada para contenção de Produtos Perigosos.

"No local, foi feita a identificação dos produtos e verificado que tratava-se de uma carreta transportando 30 mil litros de combustível, sendo 10 mil de óleo diesel e 20 mil de gasolina", informou o CBMMG. Por prevenção foi feito o isolamento total da via, evacuação de edificações próximas, sendo três prédios de dois, três e cinco pavimentos respectivamente, duas casas e dois galpões.

"Foi observado que vazava combustível, em grande quantidade, de quatro compartimentos do tanque do veículo. O fechamento dos válvulas ficou impossibilitado, pois o tombamento causou o empenamento dessas. A guarnição realizou a aplicação de LGE no produto para reduzir o risco de explosão e incêndio", informou a corporação.



"Embora grande parte do líquido tenha escoado diretamente para a rede pluvial, a contenção de parte do produto foi feita pela equipe de bombeiros através de diques com o uso de lonas, a fim de reduzir o dano ambiental", afirma o CBMMG.

O CBMMG contou com apoio da PMMG e Diretran da PMV no isolamento das vias.