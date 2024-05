O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) vai transferir R$ 10 milhões do saldo remanescente da extinta Conta Regional de Destinação de Prestações Pecuniárias do Judiciário mineiro para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O objetivo é ajudar o estado diante dos estragos causados pelas fortes chuvas que assolam a região.

A solicitação, encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi autorizada no sábado (4/5) pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão. Na decisão em que autoriza a doação, o ministro Salomão reforça que os recursos "deverão ser utilizados em ações de auxílio às vítimas dos eventos climáticos ocorridos a partir de 24 de abril de 2024 nos municípios do estado do Rio Grande do Sul em que venha a ser reconhecida a situação de calamidade pública".

Segundo o presidente do TJMG José Arthur Filho, a Conta Regional de Destinação de Prestações Pecuniárias, criada em 2013 e gerida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/MG), foi utilizada, ao longo dos anos, para a realização de inúmeros investimentos. Em novembro de 2023, após Inspeção Ordinária realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça no TJMG, a conta foi extinta. Parte do saldo já estava comprometida com editais lançados pelo GMF naquele ano.

"Solicitamos ao CNJ permissão para doar ao Rio Grande do Sul o restante desse saldo, que não poderia ser destinado a outras finalidades, e, assim, ajudar o povo gaúcho neste momento de extrema necessidade. Felizmente, o ministro Salomão nos autorizou", disse o presidente do TJMG.

O corregedor-geral do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, informou que o montante a ser transferido será importante para o enfrentamento dos problemas causados pelas chuvas e para o posterior trabalho de recuperação do Rio Grande do Sul.

"Com a iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais passa a integrar uma ampla articulação da sociedade brasileira no sentido de auxiliar a população gaúcha a se reerguer diante da catástrofe climática", afirmou.

O Ministério Público de Minas Gerais também vai destinar cerca de R$ 1 milhão para ajudar os atingidos pelas chuvas no RS. A quantia doada virá de parte dos valores recebidos por um Termo de Ajustamento de Condutas (TAC).

Chuvas no RS

O Rio Grande do Sul chegou, na manhã desta segunda-feira (6/5), à marca de 83 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana. Há, ainda, 111 pessoas desaparecidas e 276 feridas. Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 345 foram afetados pelas fortes chuvas da região. Isto é, 69% do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Defesa Civil, há 19.368 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público), instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 121.957 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público).

Leia também: RS registrou em dez dias o equivalente a três meses de chuva



A previsão é que, nesta semana, a temperatura caia no Rio Grande do Sul. A partir de quarta-feira, a expectativa é da chegada de uma frente fria na região. Em algumas áreas do estado, os termômetros podem marcar mínimas de 10°C, o que pode causar ou agravar a hipotermia das pessoas que ainda não conseguiram ser resgatadas e estão em locais sem acesso a abrigo e alimentos.

As chuvas que devastaram cidades do Rio Grande do Sul também chegaram a Santa Catarina e ao Paraná, causando outras três mortes.