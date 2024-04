Estão abertas as inscrições para o seminário “Antigo Aeroporto Carlos Prates: Ocupação e Usos no Novo Bairro”, marcado para os dias 9 e 11 de maio. O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia até as 20h do dia 6 de maio, pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Em julho de 2023, a PBH apresentou uma proposta urbanística para a área de mais de 500 mil metros quadrados onde, até 31 de maio de 2023, funcionava o Aeroporto Carlos Prates. Para apresentar para a população a situação da área do antigo aeroporto e promover uma escuta da população sobre a proposta de ocupação e usos que serão desenvolvidos no local, a Secretaria de Política Urbana promoverá o seminário.

O produto resultante deste seminário será formatado em uma Carta de Intenções com as sugestões dos participantes. O documento será apresentado a comissão formada por representantes do governo federal – proprietário da área – e da prefeitura.

O grupo foi criado em fevereiro, com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a PBH e o governo, com a missão de aprofundar estudos para a ocupação urbanística da região.

Desde o fechamento do aeroporto, em abril do ano passado, a Prefeitura de BH tem se dedicado a estudos e propostas relacionadas à área.

Novo bairro

O projeto da PBH tem a intenção de transformar a área em um novo bairro da capital mineira. Enquanto os planos não saem do papel, a prefeitura já destacou que pretende construir cerca de 4,5 mil novos imóveis na área, metade deles sendo moradias populares.

O projeto ainda inclui uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estacionamento, academia, Centro Esportivo, horta, Museu da Aviação, Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), pista de skate, playground e um restaurante popular.