Prefeitura inicia ação integrada de limpeza e fiscalização no Hipercentro

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou nesta segunda-feira (29/4) uma ação integrada de limpeza, fiscalização e revitalização na região central da capital. A medida busca conscientizar moradores, visitantes e comerciantes acerca das atitudes que impactam na preservação dos espaços públicos. Nos 30 dias de operação, serão verificados pontos de deposição clandestina de resíduos, coleta de lixo, além da fiscalização de estabelecimentos, propagandas irregulares e documentos que registram a situação dos locais da região.

Os resultados obtidos na ação integrada serão compilados em um relatório, que servirá como base para futuras intervenções e políticas públicas voltadas para a melhoria da limpeza urbana e da qualidade de vida na cidade.

Veja os percursos feitos pelas equipes da prefeitura

- Augusto de Lima

- Álvares Cabral até a Rua Curitiba

- Olegário Maciel, da Praça Raul Soares até a Rua Paulo de Frontin

- Avenida do Contorno

- Rua Paulo de Frontin até a Avenida dos Andradas

- Avenida dos Andradas

- da Avenida do Contorno até o viaduto Santa Tereza

- Avenida Afonso Pena

- da Rua da Bahia até a Avenida Álvares Cabral

- Rua Paulo de Frontin, da Avenida Olegário Maciel até a Avenida do Contorno

- Rua da Bahia

- da Contorno até a Afonso Pena

O diretor operacional da SLU, Pedro Assis Neto, comemora o empenho para tornar a cidade mais limpa. "Essa ação integrada não se resume apenas à limpeza das vias públicas, mas também à conscientização da população sobre a importância de mantermos nosso ambiente urbano em boas condições".

Segundo ele, o hipercentro conta com a coleta de resíduos diária sempre no período noturno para não atrapalhar o trânsito, que é intenso na região. Além disso, ainda possui varrição quatro vezes ao dia e lavação das principais vias, também feita diariamente.

A fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental da Subsecretaria de Fiscalização (Sufis), Andréa Fróes, afirma que a integração das políticas públicas podem consolidar resultados mais efetivos. “Se o cidadão quer uma cidade limpa e organizada, ele precisa contar com a qualidade da prestação dos serviços pelo poder público, mas é importante que ele faça a sua parte também, sob pena dos esforços empreendidos serem em vão”. Ela explica que, inicialmente, a abordagem será educativa, com foco na sustentabilidade urbana.

A ação integrada também pretende orientar os habitantes sobre práticas adequadas de descarte de resíduos sólidos, bem como o horário correto para a colocação do lixo nas ruas, para evitar a exposição prolongada que tem deixado as ruas sujas e com mau cheiro.

Segundo a PBH, grande parte dos resíduos na região central vem misturada com restos de comida e, quando exposta por um longo período, atrai animais que rasgam os sacos e espalham o material. Consequentemente, essa atitude contribui para a obstrução de bueiros e causa alagamentos na cidade durante as chuvas.



Pedro Assis destaca que é fundamental que a população compreenda que a manutenção da limpeza urbana não é responsabilidade apenas do poder público, mas de todos os cidadãos. "Pequenas atitudes, como descartar o lixo no horário adequado, fazem uma grande diferença na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida de todos os habitantes da cidade".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice