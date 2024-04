Dois policiais militares, ele de 25 anos, e ela de 29, foram presos no último sábado (27), depois de se envolverem numa briga, em que um homem foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, em um bar no Bairro Bom Jesus, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A primeira informação era de que os policiais, que estavam à paisana, estariam embriagados. Tudo teria começado por causa de uma confusão no trânsito. Uma testemunha contou que um veículo estaria estacionado em frente ao bar e que um outro carro chegou e parou atrás, começando a buzinar. Queria que o carro saísse, pois estaria atrapalhando o trânsito.



Do carro que fazia o buzinaço, desceram duas pessoas, os policiais militares. A policial, ainda segundo essa testemunha, estaria com um revólver, que foi entregue a seu companheiro de farda.

Logo que recebeu a arma, o policial começou a atirar. Em seguida, teria investido contra frequentadores do bar. Um homem disse ter sido atingido, com uma coronhada, na cabeça, chegando a desmaiar.

Outro homem, de 52 anos, levou um tiro, de raspão, na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Outros frequentadores do bar, todos de uma mesma família, sofreram ferimentos no rosto, vítimas de coronhadas.

Versão do policial



O policial que atirou, disse ser freguês do bar. Ele contou que estava com a família e que no momento em que eles deixavam o local, percebeu dois veículos interditando o trânsito, na frente do bar e, que ele pediu para que deixassem o local.

Contou, ainda, que fez o pedido para um dos motoristas, que lhe respondeu com um desafio: “O motorista disse que eu deveria pedir por favor”. Uma passageira do carro, saiu e lhe deu um soco na barriga, o que deflagrou uma briga generalizada.

O militar contou, então, que pegou a arma na cintura da amiga policial, e efetuou alguns disparos. E que em seguida, deixaram o local, indo para a casa da avó do militar.

Policiais militares, segundo esse militar, causador da confusão, foram atrás dele e segundo ele, o agrediram, com socos e chutes e ainda o enforcaram. A policial confirmou a história do amigo.

Os militares envolvidos foram levados para a UPA de Esmeraldas e em seguida para a delegacia local. Os policiais devem ser transferidos para um quartel da PM.

A Polícia Militar distribuiu uma nota que diz:

"Em relação à ocorrência na cidade de Esmeraldas, na noite de sábado, 27.04, envolvendo policiais militares à paisana e em horário de folga, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 2ª Região de Polícia Militar (2ª RPM), informa que foi acionada em virtude de uma chamada que noticiava uma confusão generalizada em um bar, no Vale Bom Jesus, sendo relatada a ocorrência de disparos de arma de fogo no local, bem como várias pessoas feridas.

Ao chegarem ao estabelecimento, os militares tomaram conhecimento, por meio de testemunhas que ali estavam, que os autores de lesões contra as vítimas seriam três indivíduos, dois deles policiais militares, e que estariam em uma residência a poucos metros daquele local.

Desta forma, as guarnições deslocaram-se até essa residência, onde foram localizados os militares, sendo procedida, com base nos relatos das testemunhas e demais provas, a prisão em flagrante, tendo em vista as lesões provocadas em cinco vítimas.

As vítimas foram socorridas, por pessoas que estavam no local, para o hospital de Sete Lagoas.

Os autores foram conduzidos à sede da 6ª Cia PM Ind, com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ratificada a prisão em flagrante dos dois militares pelo delegado de polícia.

A PMMG informa, ainda, que foi confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) dos militares envolvidos, tendo em vista a constatação de crimes de natureza militar."