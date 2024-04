Uma russa, de 38 anos, vítima de violência doméstica, foi resgatada pela Polícia Civil dentro da casa dela, em Montes Claros, na Região Norte, nessa quarta-feira (24/4). O companheiro da vítima, um homem de 35 anos, é investigado por violência física, emocional e psicológica.

A denúncia que motivou a ação policial foi feita pela Consulesa da Federação Russa, em Belo Horizonte, que relatou os crimes praticados pelo companheiro da vítima contra a estrangeira.

A investigação foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), comandados pela delegada Monique Bicalho. ““A vítima e a filha dela foram resgatadas em Montes Claros, durante viagem que ela fazia para sacar dinheiro enviado por sua família que mora na Rússia.”

Aos policiais, a vítima contou que começou um relacionamento com o investigado quando morava na Rússia. Há três anos, aproximadamente, decidiu vir morar no município de Coração de Jesus (MG) e teve uma filha com ele, uma menina de dois anos. Contou que era agredida pelo suspeito, que a obrigava a lhe entregar todo o dinheiro que recebia, sendo estes valores gastos com a compra de bebidas alcoólicas. Por isso, a mulher resolveu procurar apoio no consulado, que acionou a Polícia Civil.

Segundo a delegada, a vítima, encontrada em situação de extrema vulnerabilidade psicológica, com hematomas pelo corpo, bastante debilitada, foi encaminhada ao Posto Médico Legal para exame de lesão corporal.

A delegada ressalta que o laudo e demais provas serão anexados ao procedimento investigatório instaurado para apurar os crimes de violência doméstica, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça, injúria praticados, em tese, pelo investigado, contra a vítima e a filha deles.

“Além disso, foram solicitadas à justiça, medidas protetivas para as vítimas, que se encontram em local seguro sob proteção policial”, diz a policial.