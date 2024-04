A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado nesta quinta-feira (25), em Belo Horizonte. A temperatura mínima pela manhã foi de 18°C , a máxima estimada é de 31°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica foi de 9,8°C, por volta das 6h, na estação do Cercadinho, bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira.

Em Minas Gerais o cenário se mantém. Nesta quinta-feira (25), o rápido avanço de uma frente fria de fraca intensidade pelo litoral Sudeste do Brasil contribui para o aumento das nuvens, sobretudo, nas regiões da Zona da Mata e Sul de Minas Gerais, mas não há previsão de chuva.

Leia também: Chuvas extremamente fortes atingem regiões de Belo Horizonte



De acordo com o Inmet, o tempo fica estável com predomínio de sol nas demais partes das regiões mineiras, por causa de uma massa de ar quente e relativamente seco. O calor chega a 35°C no Norte mineiro.