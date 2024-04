As inscrições para o "Simpósio de Incubação e Qualidade de Pintos", organizado pela Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícolas (FACTA), já estão abertas. O curso oferece palestras sobre o desenvolvimento do setor avícula no país, e será realizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nos dias 21 e 22 de maio. O prazo de inscrição é até o dia 16 de maio, após essa data, só será possível se inscrever presencialmente, no dia do evento.

Os interessados podem se inscrever pelo site da FACTA. Os valores, com desconto do primeiro lote, variam de R$ 390,00 para profissionais e R$ 195,00 para estudantes. Estes valores estarão disponíveis até o dia 30 de abril. A inscrição é confirmada somente após o pagamento, que pode ser realizado via depósito bancário, PIX, transferência bancária ou pelo cartão de crédito.

O zootecnista, Antônio Geraldo Silva, comenta que a cidade mineira foi escolhida em razão da quantidade de incubatórios no Triângulo Mineiro. "Esse tema já foi abordado em Campinas, no Paraná e no Nordeste. Ainda não tínhamos feito nada em Minas, e nesta região há bastante incubatórios", destacou Silva.

Temas abordados

Durante o simpósio, os participantes terão a oportunidade de se aprimorar em uma variedade de temas fundamentais para o setor avícola. Um dos pontos de discussão será a otimização da janela de nascimento e seus impactos na qualidade e desempenho das aves adultas.



"No processo de incubação, você coloca os ovos na incubadora, que é como uma bandeja com disposição de ar, e eles começam a nascer depois de 21 dias". Antônio explica que os pintinhos não nascem juntos, e sim com um intervalo de tempo entre um nascimento e outro. "Uma máquina tem a capacidade para até 129 mil ovos. Então quando o primeiro nasce, ele fica esperando até que o último nasça. Isto é o que chamamos de janela de nascimento". Após o nascimento os pintinhos são transferidos para o nascedouro, semelhante a uma cesta para que eles não caiam.

"Quanto mais curta essa janela, melhor a qualidade do animal, pois o pintinho que nasce primeiro acaba desidratando dependendo do tempo de espera dentro da máquina". Por isso as palestras vão dar ênfase nesta questão, e os especialistas compartilharão novos conceitos sobre como aperfeiçoar esse processo para garantir melhores resultados na produção avícola.



Além disso, a limpeza, desinfecção e controle da contaminação no incubatório também serão abordados. Os participantes terão acesso à informações sobre as melhores práticas para manter um ambiente higiênico e seguro para o desenvolvimento dos pintinhos.

O incubatório funciona como uma maternidade e precisa passar por uma limpeza para não haver a contaminação do "recém-nascido", o pintinho. "Por isso as metodologias de desinfecção podem melhorar a performance. Às vezes, se um ovo não for colocado dentro do ninho, ele adquiri uma sujidade, que entra para dentro da casca e quando o animal nasce corre o risco de morrer ou contaminar o ambiente", explica o zootecnista.

Além disso, a técnica de sexagem in ovo também será discutida durante o Simpósio, com uma atualização recente e sua aplicação prática na indústria avícola, bem como os processos de vacinação em incubação e avaliação da qualidade das vacinas. Por fim, os sistemas de automação em incubatórios serão examinados, destacando as possibilidades atuais e as tendências futuras.

A programação completa está disponível aqui. Sérgio destaca que o curso por meio de palestras, e ao final de cada uma, há um tempo para debates.

Serviço

Simpósio Incubação e Qualidade de Pintos

Data: 21 e 22 de maio de 2024

Inscrições até 16 de maio

Local: Nobile Suíte Hotel, localizado na Av. Rondon Pacheco, 3500 – Santa Maria, Uberlândia/MG