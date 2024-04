Dois homens, de 26 e 30 anos, apontados como traficantes atuantes da Região Nordeste de Belo Horizonte, foram presos na madrugada desta quarta-feira (24/4) na capital mineira.

Segundo informações do sargento Heiderich da Polícia Militar, a dupla movimenta mais de R$ 300 mil por mês com o tráfico de drogas, principalmente com a venda de barras de maconha, skank, cocaína e crack.

Durante patrulhamento na região do Bairro Sagrada Família, os policiais se depararam com dois indivíduos dentro de um carro BMW X6 que, ao ver a viatura da PM, mudaram a rota e iniciaram fuga.

O carro foi parado pelos militares na Avenida Silviano Brandão. Durante buscas dentro do veículo, a polícia encontrou 22 buchas de maconha. Questionados, os homens afirmaram ser traficantes atuantes nos bairros Concórdia e Ribeiro de Abreu, na Regional Nordeste de BH.

A dupla ainda tentou subornar os policiais e ofereceu duas armas de fogo em troca da liberdade. Os militares fingiram aceitar a proposta, recolheram as armas de fogo e deram voz de prisão aos suspeitos.

Durante a fuga, os homens jogaram um celular pela janela do carro, que foi localizado e recolhido pela PM. Ao todo, a polícia apreendeu um carro de luxo, 22 buchas de maconha, munições, dois celulares, uma arma de calibre 9mm e uma arma de calibre 380.