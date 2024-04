A previsão é de que as temperaturas não sejam extremas

Com a expectativa de menor temperatura registrada em BH este ano, os termômetros na capital mineira neste fim de semana devem marcar entre 14°C e 28°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O frio está previsto para a madrugada. Até então, a menor temperatura registrada em BH foi de 15,4ºC na Região Oeste, nos dias 24 de janeiro e 8 de abril.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, o tempo estará estável na capital mineira. Não há nenhum destaque para temperaturas extremas ou temporais, especialmente porque a frente fria, que não foi intensa, já passou.

Para aqueles que irão à Arena MRV, na Região Oeste de BH, acompanhar o clássico entre Atlético e Cruzeiro neste sábado (20/4), as condições são favoráveis. A possibilidade de chuva na capital mineira neste fim de semana é baixa.





Em Minas Gerais

Assim como em BH, “a previsão é de um fim de semana teoricamente tranquilo em Minas Gerais”, diz o profissional do Inmet.

A possibilidade de chuvas no estado como um todo é baixa. Na Região Leste, o meteorologista destaca a possibilidade de uma nebulosidade, o que poderia acarretar em leves chuvas. No extremo norte e noroeste do Estado, há chances de pancadas pontuais.

Já as temperaturas no estado devem variar entre 26ºC e 30ºC. "O ano todo tivemos temperaturas acima da média, então neste fim de semana pode ser que tenha uma amenizada", diz Olívio. Além disso, o meteorologista diz que tendência é que a ocorrência de chuvas na Região Sudeste do país diminua daqui para frente.

Confira a previsão para Belo Horizonte



Sábado (20/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C.

Domingo (21/4): Céu claro a parcialmente nublado. Máxima: 27°C / Mínima: 14°C.

Segunda-feira (22/4): Céu claro a parcialmente nublado. Máxima: 28°C / Mínima: 14°C.

Veja a previsão para Minas

Sábado (20/4): Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Máxima: 34°C. Mínima: 10°C

Domingo (21/4): Céu parcialmente nublado no Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Máxima: 35°C. Mínima: 11°C.

Segunda-feira (22/4): Céu parcialmente nublado a nublado com chuvisco ou chuva fraca no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata e Norte. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Máxima: 35°C. Mínima: 11°C.

