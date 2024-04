Um bolão de Belo Horizonte faturou R$ 346.867,56 ao acertar cinco dos seis números do concurso 2714 da Mega-Sena, sorteado nessa quinta-feira (18), no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



O prêmio será dividido entre seis pessoas que fizeram um cartão de 12 números, totalizando uma bolada de R$ 57.811,26 para cada um. As dezenas sorteadas foram: 16 - 17 - 42 - 45 - 52 - 57.

A Mega-Sena não teve ganhadores, e o prêmio, que era de R$ 72 milhões, acumulou e vai a R$ 100 milhões para o próximo sorteio, neste sábado (20/4).

Seis apostas mineiras emplacaram cinco dezenas: uma de BH, uma de Betim, uma de Ipatinga, uma de Itabirito, uma Lagoa Santa e uma de Uberlândia. Com exceção de BH, que é bolão, todas as outras apostas mineiras foram simples e vão receber a premiação de R$ 49.552,51.