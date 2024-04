Belo Horizonte registrou chuva moderadas a extremamente fortes, em ao menos oito regionais na tarde desta quinta-feira (18/4), de acordo com a Defesa Civil Municipal. A causa é o deslocamento de uma massa de ar frio que avança pelo estado, provocando a queda da temperatura. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas não devem persistir. Nesta sexta-feira (19), o dia deve começar com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca, mas a tendência é de redução da nebulosidade ao longo do dia.

A previsão para o restante desta quinta, é de chuva em toda a a Região Metropolitana. A meteorologista, Anete Fernandes, do Inmet, explica que a precipitação é resultado do deslocamento de uma massa de ar frio, que se desloca pelo oceano Atlântico favorecendo o desenvolvimento e a atuação de áreas de instabilidade e ocorrência de chuva. "Esta chuva é mais quinta mesmo. Amanhã, o dia começa com muitas nuvens, pode até ter chuva fraca, mas a tendência é de redução da nebulosidade".

Segundo o Inmet, além da capital mineira, outras 575 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo) estão sob alerta de risco para chuvas intensas. O volume pluviométrico pode chegar a até 50 mm por dia até às 10h. A chuva pode ficar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Devido as chuvas a temperatura máxima apresentará declínio nos próximos dias. BH pode registrar a menor temperatura do ano, até o momento, neste sábado (20/4). A temperatura mínima prevista é de 15ºC. A capital marcou 15,4ºC no dia 8 deste mês.

Confira como fica o tempo em BH neste fim de semana

Sexta-feira (19/4)

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 26ºC e mínima de 18ºC.



Sábado (20/4)

Céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC.



Domingo (21/4):

Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºCº

Frio em Minas

O Inmet publicou um aviso de “perigo potencial” para “declínio de temperatura”. O aviso é emitido quando há possibilidade de queda brusca nos termômetros que podem variar entre 3ºC e 5ºC. Estão em alerta, até às 19h desda sexta (19), 192 cidades das regiões Sul, Sudoeste, Oeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Veja a previsão do tempo para Minas Gerais

Sexta-feira (19/4)

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste e Central Mineira. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Norte e Jequitinhonha. Demais regiões, nublado a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 35ºC e máxima de 9ºC.



Sábado (20/4)

Céu parcialmente nublado com chuva isolada no Noroeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 9ºC.



Domingo (21/4)

Céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 10ºC.

Como fica o tempo nos próximos meses

A chuva e a mudança no clima, já eram esperadas por especialistas. A tendência do outono é a primeira metade da estação com previsão de tempo mais parecido com o verão, dias quentes e úmidos e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. À medida que o inverno se aproxima, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar diminui, mas parecido com o inverno. De acordo com Anete, as menores temperaturas mínimas do ano são observadas entre maio e agosto.

"Normalmente, a primeira massa de ar frio que realmente provoca declínio de temperatura ocorre em maio. A alta pós-frontal, responsável por este frio, tende a posicionar o centro sobre o oceano, após atuar no Sul do Brasil. Ao se deslocar sobre o oceano, perde intensidade. Por isso, o maior declínio será no Sul do país. Na Região Sudeste, as temperaturas sofrerão declínio, mas nada muito significativo".