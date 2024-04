Policiais que estavam no veículo bateram a cabeça e foram conduzidos ao hospital alegando dores na região

Uma van da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) bateu no muro de uma residência na rua Wilson Tavares Ribeiro, no Bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/4). Dois policiais foram levados para o hospital depois da colisão.

De acordo com a PMMG, o veículo teria tido um problema mecânico. Os dois militares que estavam na van bateram a cabeça e foram conduzidos ao hospital alegando dores na região machucada. Não houve outras vítimas.

O muro da residência de número 453, no entanto, ficou danificado. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a parede comprometida.

Até a publicação desta matéria, o boletim de ocorrência (BO) não havia sido finalizado.