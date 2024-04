Soldados do 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Januária, resgataram um homem, de 58 anos, que estava desaparecido desde o último dia 11. Ele estava nu, no meio da mata do povoado de Água Boa, em Luislândia, no Norte de Minas Gerais. O resgate ocorreu no final da tarde de domingo (14/4).

Apesar de o desaparecimento ter ocorrido no último dia 11, somente no domingo o Corpo de Bombeiros foi acionado. As primeiras informações davam conta de que o homem teria tido um surto psicótico, tendo saído de casa e tomando rumo ignorado.

Com base em informações preliminares, de pontos que eram frequentados pela vítima, os bombeiros iniciaram as buscas. Um homem, com as características do desaparecido, tinha sido avistado por moradores de Água Boa, em diversos pontos da mata.

A maioria das informações eram de que o homem seguia no sentido de Sussuarana Três, que fica a cerca de cinco quilômetros da casa do desaparecido.

Os bombeiros, então, determinaram uma área para concentrar as buscas, com a ajuda de um drone. No final do dia, a equipe de bombeiros ouviu gritos de um morador local, que chamava pela equipe, informando que a vítima estava dentro do mato nas proximidades daquela área.

Os bombeiros conseguiram localizar o homem, que estava totalmente nu, e, visivelmente, debilitado e desidratado. Ele foi envolto em cobertores e hidratado. Depois de estabilizado, ele foi levado ao Hospital Municipal de Brasília de Minas, onde permanece internado. Familiares se deslocaram ao hospital, para acompanhamento da recuperação dele.