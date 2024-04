Corpo do sargento PM foi velado no Cemitério da Paz por parentes e amigos

Foi sepultado no início da tarde deste domingo (14/4), no Cemitério da Paz, o corpo do sargento da Polícia Militar Leandro Alves Rocha, de 41 anos, que morreu depois de dar um tiro na própria cabeça, em um quarto de motel em Belo Horizonte.

O velório teve momentos muito tristes, um deles, protagonizado pelas duas filhas do policial, que chegaram ao velório vestidas com fardas de policiais. Um irmão e uma tia do sargento também estavam inconsoláveis.

O policial teve a morte cerebral confirmada na manhã de sexta-feira (12/4). A informação foi confirmada pelo Hospital do Pronto Socorro João XXIII. Seus órgãos foram doados e depois disso, o corpo foi levado para o IML e, posteriormente, liberado para a família.

O sargento foi socorrido em estado grave, na quinta-feira, depois de atirar na própria cabeça. Segundo a amiga dele, a técnica de enfermagem Cléo Lacerda, o sargento estava mal desde quando descobriu que a ex-companheira mantinha uma relação extraconjugal. Essa amiga chegou a aconselhá-lo para que não fizesse nada e mantivesse a cabeça no lugar, pois deveria pensar, primeiro, nas duas filhas.